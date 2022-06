Rimini. L’aeroporto mette le ali: due città in Italia e nove in Europa fra le rotte

Condividi l'articolo

Aeroporto Fellini: chiuso il mese di maggio con 24.000 passeggeri, arrivando a quota 40.000. E a giugno si prevede di raggiungere i 70.000. A maggio i tassi di riempimento sono stati dell’80%. I voli di linea collegano Rimini con due città in Italia e nove in Europa, fra l’Albania, l’Austria, la Grecia, l’Inghilterra, il Lussemburgo, la Polonia, con due destinazioni, la Romania e l’Ungheria. La compagnia col maggior numero di rotte, otto, è Ryanair: la low cost irlandese opera voli verso Budapest, il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica fino al 29 ottobre, con Cagliari, il martedì e il sabato fino al 29 ottobre, con Cracovia, il mercoledì e la domenica fino al 31 agosto, con Kaunas, il sabato fino al 29 ottobre, con Londra Stansted, il sabato fino al 25 giugno, il martedì fino al 27 settembre e il sabato dal 2 luglio al 24 settembre, con Palermo, il sabato fino al 29 ottobre e il mercoledì dal 15 giugno al 26 ottobre, con Varsavia Modlin, il lunedì, il mercoledì e il venerdì fino al 28 ottobre, e con Vienna il lunedì e il venerdì fino al 30 settembre. Segue la low cost Wizzair, con due rotte, per Tirana, il lunedì fino al 24 ottobre e il venerdì dall’8 luglio al 28 ottobre, e per Bucarest, il giovedì e la domenica dal 29 settembre al 27 ottobre (anche se Airiminum sta cercando di anticipare la partenza). Infine la compagnia di bandiera lussemburghese Luxair, con un volo verso la propria capitale, il martedì e la domenica fino al 25 settembre. Per quanto riguarda i charter si segnalano quelli di Getjet verso Vilnius, il venerdì dal 24 giugno al 29 luglio, quelli di Air Nostrum verso Tenerife del 30 luglio e verso Palma di Majorca del 10 settembre, e quello di Vueling verso Barcellona del 4 settembre.