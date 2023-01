Rimini. L’amministrazione sta valutando la possibilità di permettere ai cittadini di seppellire le ceneri del proprio animale domestico insieme a quelle del padrone

Condividi l'articolo

Nell’amministrazione comunale di Rimini si sta valutando la possibilità di permettere ai cittadini di seppellire le ceneri del proprio animale domestico insieme a quelle del padrone, a seguito di diverse richieste pervenute in tal senso. L’assessore ai servizi cimiteriali, Francesco Bragagni, ha spiegato che questa opzione è stata presa in considerazione a seguito della crescente richiesta di cremazioni, che sono aumentate dal 2021 al 2022, passando da 1.114 a 1.190. La cremazione rappresenta una scelta conveniente per le sue dimensioni ridotte, ma il forno crematorio del cimitero di Rimini lavora già al massimo della sua capacità e pertanto non è possibile utilizzarlo per gli animali domestici. Tuttavia, Bragagni ha aperto la possibilità di seppellire le ceneri insieme come un’alternativa. Al momento, tuttavia, non è stata presa alcuna decisione definitiva e la questione è ancora in fase di valutazione.