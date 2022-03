Rimini. L’annuncio dei bagnini: “Ombrelloni più cari”

Arriva il caro lettino. Tra aumenti vari e direttiva Bolkestein la stagione estiva si prospetta all’insegna del carovita. La conferma arriva direttamente dal comparto balneare con Giorgio Mussoni, presidente della cooperativa Bagnini Rimini nord, che conferma: “Non credo ci sia qualcuno che possa pensare che il costo dell’ombrellone resti fermo allo scorso anno. Qui aumenta tutto, come facciamo a tenere gli stessi prezzi dell’estate 2021? Tutto noi lo vorremmo ovviamente, ma quando ti trovi davanti un aumento del costo dei materiali per la manutenzione del 30%-50%, come fai a non adeguarti? A non farti pagare un po’ di più l’ombrellone? Almeno per pareggiare le spese. Ritengo, quindi, che questo aumento ci sarà, anche se cercheremo di contenerlo il più possibile”.