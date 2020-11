Rimini. L’annuncio di Luisa: “Ad oggi sono riuscita a fermare la malattia”

Salve a tutti, ad oggi sono riuscita a fermare la malattia.

Non sono clinicamente guarita, ma la malattia che non si arrestava neppure sotto svariate chemioterapie oggi si è fermata.

Non ho progressione e da marzo del 2020 ho interrotto la chemioterapia.

Vi mando un grande abbraccio virtuale in un momento in cui gli abbracci non sono più indicati nella realtà. Non ci si deve mai arrendere. Ciò che oggi sembra impossibile potrebbe non esserlo domani e quindi io guardo con positività al futuro. Grazie a tutti voi, alla bravura dell’equipe del Memorial Sloan Kettering di New York e dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna sono tornata al lavoro e ad insegnare ai miei studenti.

Questo Natale per me sarà speciale. Voi me lo avete regalato: momenti di vita “il regalo più bello e grande che un essere umano possa mai ricevere”.

Con affetto

Luisa