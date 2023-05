Rimini. L’appello a limitare il più possibile gli spostamenti

Il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, ha chiesto ai sindaci di sensibilizzare i cittadini affinché limitino gli spostamenti non necessari e di intervenire per convincere i residenti a lasciare immediatamente le situazioni pericolose, come i garage o gli scantinati. La priorità assoluta è la sicurezza delle persone. I tecnici del centro coordinamento dei soccorsi presso la Protezione Civile hanno lavorato intensamente per gestire la situazione critica dovuta alle forti precipitazioni.

Sono state segnalate alcune criticità, in particolare nel comune di Riccione, dove si sono verificati significativi allagamenti, compreso l’ospedale. È stata garantita la circolazione stradale e la movimentazione dei mezzi verso l’ospedale. Solo alcune famiglie sono state evacuate per precauzione, e i sindaci sono stati incaricati di persuadere coloro che mostravano resistenze a lasciare le loro case per garantire la sicurezza.

Le operazioni di coordinamento coinvolgono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile provenienti da diverse regioni. Le priorità stabilite includono la sicurezza delle persone, evitando di scendere negli scantinati allagati e salendo ai piani superiori, se necessario. La chiusura delle scuole agevola le operazioni di soccorso, e si invita la popolazione a spostarsi solo in caso di emergenza.

Nel tardo pomeriggio si è tenuta una nuova riunione del centro coordinamento dei soccorsi con la presenza delle autorità locali. Sono state segnalate diverse zone allagate a Rimini, e sono state evacuate 24 persone dislocate in vari comuni dell’entroterra. Si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo oggi, seguito da un nuovo peggioramento nelle ore serali. L’emergenza dovrebbe concludersi domani.