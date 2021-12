Rimini. L’assassino annuncia di volersi costituire ma ci ripensa e non si presenta in aeroporto dove lo attendeva la polizia

Condividi l'articolo

Aveva annunciato alla Procura della Repubblica e alla Squadra mobile della Questura di Rimini, di volersi costituire “Ivan”, il 45enne cittadino bosniaco, indicato come il feroce massacratore di Antonino Di Dato, l’affiliato alla camorra morto dopo nove giorni di agonia, dopo essere stato pestato per 25 minuti a suon di calci, pugni e bastonate in testa nella hotel dell’albergo dove alloggiava. Gli investigatori riminesi, quindi si sono portati all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna nel giorno e all’ora prevista, ma dal volo proveniente dal paese natale del presunto killer dove non esiste l’estradizione con l’Italia, non è sbarcato.