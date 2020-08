Rimini. L’Asur ha organizzato lo screening di tutta la popolazione di Montecopiolo

L’Asur ha organizzato lo screening di tutta la popolazione di Montecopiolo tramite tampone gratuito. I tamponi saranno effettuati da martedì 4 a giovedì 6 agosto, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, recandosi in auto in piazza San Michele Arcangelo.

Si ribadisce che il test è estremamente importante per qualsiasi cittadino del Comune. Per domande e prenotazioni telefonare alle Assistenti sanitarie: Dottoressa Carla Diotallevi 0722336932 Jacqueline Van-Will 0722301716