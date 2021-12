RIMINI. Lavori di E-distribuzione a Marina Centro: dalle ore 8:30 alle ore 16:00 interruzione del servizio

Condividi l'articolo

Proseguono a cura di E-distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica – significativi lavori di potenziamento e rinnovo tecnologico degli impianti nel comune di Rimini: sarà effettuato martedì 14 dicembre un importante intervento che permetterà ai tecnici della società di installare, nella cabina di trasformazione in località Marina Centro, nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione in grado di conferire alla rete un elevato grado di automazione, migliorando in questo modo i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti. Contestualmente tali attività sono incluse all’interno del progetto Parco del Mare del Comune di Rimini e sono propedeutiche ai lavori di riqualificazione di arredo urbano.

Le operazioni dovranno svolgersi per ragioni di sicurezza in orario giornaliero e richiederanno un’interruzione temporanea del servizio, che E-distribuzione ha programmato dalle ore 8:30 alle ore 16:00. I clienti sono stati preventivamente informati attraverso l’affissione di volantini nelle aree interessate dai lavori. Si riportano di seguito le zone interessate (il dettaglio dei numeri civici è riportato sui manifesti presenti nelle vie): via Paolo Mantegazza, via Paolo e Francesca, via I Vitelloni, via Lo Sceicco Bianco, via Vespucci, lungomare Tintori.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.