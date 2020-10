Rimini. Lavori in corso per la nuova pista ciclabile

#Rimini

Sono stai affissi sull’asse di via Roma- via Ugo Bassi e via Settembrini i cartelli della segnaletica con la scritta “FILA IN BICI” per segnalare i lavori in corso per la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo l’asse stradale. Un percorso, la cui realizzazione prevede anche l’eliminazione del semaforo con la Via Pascoli – la rotonda è già stata impostata – che unirà la stazione ferroviaria all’ospedale “Infermi”. https://bit.ly/3k2bgd3

#viabiliRN #FilainBici #bike

Roberta Frisoni