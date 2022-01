RIMINI. LAVORI IN CORSO PER OLTRE 10MILIONI DI EURO NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA

Condividi l'articolo

LAVORI IN CORSO PER OLTRE 10MILIONI DI EURO NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA

La Provincia di Rimini ha cantieri aperti nelle scuole superiori per oltre 10milioni di investimenti. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica: Valturio 990mila euro, Einstein 1,125milione di euro, Alberti succursale (demolizione e ricostruzione) 1,5milione di euro, Alberti sede centrale (isolatori) 4milioni di euro, ex Pascoli Riccione 1,5milione di euro (avvio cantiere in primavera). Sono inoltre ripresi, finalmente, i lavori alla Palestra del polo scolastico di Viserba, fermi per anni.

Va detto che il PNRR non prevede risorse importanti per le scuole superiori ma nella programmazione prossima abbiamo comunque la realizzazione di due nuove palestre, una a Riccione e una a Novafeltria, e interventi di implementazione di aule e laboratori e Bellaria Igea Marina, che avrà il suo primo insediamento di una struttura di scuola superiore e Morciano di Romagna per l’incremento della popolazione scolastica.