Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 3:00 di sabato 9 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro Urbino.