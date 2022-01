RIMINI. Lavori stradali: modifiche alla viabilità in via Circonvallazione Occidentale e nel quartiere Fiorani

Condividi l'articolo

Con il posizionamento della segnaletica stradale sono iniziate questa mattina le operazioni di modifiche temporanee alla viabilità lungo via Circonvallazione Occidentale e nel quartiere Fiorani.

La segnaletica e i cartelli di preavviso sono stati posizionati già sulla via Marecchiese per informare gli automobilisti del senso unico sulla via Circonvallazione Occidentale, percorribile esclusivamente da via Bastioni Settentrionali verso via Valturio. Così come la segnaletica posta in via Italo Folri che ha modificato il suo senso di marcia in direzione parco Marecchia, cioè da via Dario Campana fino a via Oscar Olivieri.

Oltre queste due strade ricordiamo che le modifiche alla circolazione riguardano anche la via Olivieri, percorribile solo in direzione del centro storico, cioè con direzione di marcia da via Italo Flori verso via Circonvallazione Occidentale. Provenendo da questa strada quindi non sarà quindi più consentita la svolta a sinistra, ma solo a destra, in direzione di via Valturio. La mobilità temporanea, necessaria per consentire i lavori della nuova ciclabile, durerà circa 45 giorni.