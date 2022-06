Rimini. Lavoro in nero: cantieri chiusi e ditte multate

Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Rimini: il bilancio per la di due ditte sospese, due cantieri chiusi e multe per più di 60mila euro. I controlli hanno consentito di individuare tre lavoratori in nero, altri 19 non in regola sui 44 totali trovati nei 17 cantieri ispezionati. Numerosi i pagamenti in contanti dei dipendenti ai fini della non tracciabilità delle retribuzioni reali con conseguente mancato versamento dei contributi, registrazioni infedeli sul libro unico del lavoro, mancata concessione del riposo settimanale e il superamento degli orari di lavoro. Rilevate inoltre inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero l’omessa formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori, della valutazione dei rischi aziendali, della redazione del Piano di emergenza ed evacuazione. I controlli hanno consentito anche di accertare l’evasione contributiva per 9mila euro circa. L’impiego di un lavoratore in nero, violazioni inerenti alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per mancata formazione e addestramento di lavoratori dipendenti per l’impiego nel settore, hanno portato alla chiusura di una ditta di Rimini: l’ispezione è stata chiusa dalla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 10mila euro. Sigilli in un cantiere di Bellaria Igea Marina dove sono stati trovati due lavoratori in nero, modalità di corresponsione della retribuzione in contanti e violazioni inerenti alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la mancata formazione e addestramento di lavoratori dipendenti. Sempre a Bellaria-Igea Marina è stata sanzionata la ditta di un imprenditore italiano al lavoro in un cantiere. Anche in questo caso dei dipendenti erano “spacciati” per lavoratori autonomi. Oltre 32mila euro il totale delle sanzioni elevate. Contestazioni per 14mila euro infine a due ditte di Riccione per violazioni concernenti la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la mancata formazione e addestramento di lavoratori dipendenti.