Rimini. Lavoro nero: licenza sospesa a 19 aziende. Nel mirino numerose ditte riminesi di volantinaggio

Controlli da parte del nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Rimini sulle aziende che si occupano della distribuzione dei volantini pubblicitari nelle buchette della posta. Su 19 aziende controllate, tutte e 19 sono state sanzionate per un importo complessivo di 255mila euro a cui si devono sommare 61.500 euro per il recupero della contribuzione evasa. Aziende, riferiscono dall’Ispettorato del lavoro, di dimensioni piccole e scarsamente strutturate, la gran parte della provincia di Rimini o di quelle limitrofe. Su 48 lavoratori, 5 sono risultati essere in nero o del tutto privi di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e privi della contribuzione a fini previdenziali. Altri 43 sono risultati essere occupati irregolarmente essendo state riscontrate errate registrazioni in busta paga per quanto concerne le ore di lavoro effettivamente prestate.