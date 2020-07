RIMINI. Le comiche della maggioranza…di Marzio Pecci

L ‘Amministrazione comunale ha speso 30 milioni per la ricostruzione del teatro Galli per fare i consigli comunali.

La sede, ormai, appare appropriata dato che la maggioranza PD è diventata una “compagnia di giro” che anche ieri sera ha dato spettacolo.

Era in discussione una delibera irrilevante su:

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE EX ART. 96 D.LGS. 267/2000″ quando il consigliere di maggioranza, Davide Frisoni, rilevando, nel fascicolo della delibera, la mancanza di un documento chiedeva, come era già accaduto sul Rendiconto di gestione, il rinvio della discussione.

Apriti cielo!

In consiglio comunale, chiedere il rinvio della discussione è un abominio, è come parlare di “corda in casa dell’impiccato”.

In questi casi la maggioranza si chiude “a riccio” e tutto viene approvato.

Ieri no. Una lunga discussione con offese, tra il capogruppo PD Piccari e Frisoni, che hanno evidenziato “la pochezza” della maggioranza e della Giunta.

Da qualche giorno in comune sembra che l’impiccato sia il Sindaco che, in vista delle elezioni del prossimo anno, non riesce più a tenere compatta la maggioranza.

In tre giorni il Sindaco riminese, che non ama il consiglio comunale, ha dovuto subire la nomina di Carradori all’ausl, poi quella di Zaghini al Ceis e ieri sera la sconfitta della maggioranza che è “andata sotto” nella delibera citata causa dell’astensione del consigliere Casadei e del voto contrario e determinante del Consigliere Gianfreda.

L’accaduto sarebbe irrilevante e comico se la situazione non fosse grave e la crisi non incombesse.

A Rimini, anche se le attività sono in crisi c’è voglia di ripartire, ma l’amministrazione comunale, che è rimasta schiacciata dal covid19, non sa come fare.

Non riesce a ripristinare la normalità.

Da un mese la Lega chiede di riprendere le attività amministrative e di ritornare al lavoro in ufficio, perché lo smart working, nel settore pubblico, non funziona, ma le decisioni non arrivano.

Non c’è un piano per la ripresa, il comune è paralizzato e la litigiosita’ interna sale.

Anche questa volta gli imprenditori, i commercianti, i professionisti pagano il prezzo della incapacità degli amministratori.

Il conto di fine stagione sarà salato.