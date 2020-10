Per la prima volta, nella provincia di Rimini, le equipe inviate dall’ufficio di Igiene sono entrate negli istituti scolastici per testare alunni, docenti e collaboratori scolastici dopo la scoperta di alcuni casi positivi. Ieri pomeriggio è stata la volta dell’istituto tecnico per il turismo Marco Polo, mentre martedì mattina il tampone è “toccato” alla Karis foundation di viale Regina Elena.