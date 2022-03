Rimini. Le informazioni confidenziali raccolte dagli agenti inchiodano lo spacciatore

Si è conclusa sabato sera, nell’ambito dell’attività di contrasto all’attività di spaccio, un’operazione congiunta tra la Squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini e gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, che ha portato all’arresto di un cittadino straniero denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo di 60 anni già noto agli agenti in borghese di Rimini, perché notato più volte in atteggiamenti sospetti, durante i servizi di pedinamento e controllo svolti nell’area della stazione di Rimini, aveva recentemente spostato la sua ‘attività’ nel territorio a nord del comune di Rimini, al confine con il Comune di Bellaria Igea Marina dove abitava.

Le informazioni confidenziali raccolte dagli agenti in borghese hanno consentito di fermarlo durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti svolto sabato sera e procedere alla perquisizione personale e domestica, avvenuta la stessa sera nel suo domicilio a Igea Marina. Nascosta in casa, con l’aiuto dell’unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto oltre 20 grammi di hashish e un coltello a serramanico utilizzato per il taglio. Sequestrata anche la somma di euro 160, che l’uomo aveva nelle tasche dei pantaloni, ritenuta provento di spaccio. L’uomo che è stato tratto in arresto è adesso in attesa di comparire, con processo per direttissima, davanti al Giudice del tribunale di Rimini.