Rimini. Le intercettazioni shock dei camorristi: “In 400 hanno abbuscato”

Nove misure di custodia cautelare emesse dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna. Secondo la Guardia di finanza che ha condotto le indagini, la Camorra sarebbe arrivata a radicarsi in provincia di Rimini, stabilendosi a Cattolica. Qui, infatti, con la complicità di un noto commercialista, l’associazione criminale di matrice camorristica avrebbe messo in piedi una rete di attività che dalla ristorazione alle ditte di impiantistica e di costruzioni edili portarono al riciclaggio di denaro, all’intestazione fittizia di beni, alla turbativa d’asta, fino alla corruzione e alla emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Ecco alcune intercettazioni scioccanti raccolte dai militari. In pratica alcuni sodali volevano stabilirsi in Romania con l’intera famiglia, dove avevano intenzione di ristabilire un controllo e un comando simile a quello esistente a Cattolica:

“Mi serve tutta la mia famiglia”

“Ti ho detto che mi porterei anche ad Alfredo ‘qui sopra’ (a Timisoara, in Romania, ndr), perché mi serve tutta la mia famiglia qua sopra, tutta quanta intera, intera perché mi devo prendere tutta Timisoara”. “Pure lì? Iniziamo pure lì come a Cattolica?” risponde il padre. “Uno fa e costruzioni? Uno fa quello, uno quell’altro”, chiarisce il figlio, a cui il padre risponde: “Non ti preoccupare a papà”.

“Io li scassavo a tutti quanti”

“Io comandavo mezza Romania, non lo devi dire a me! Io comandavo davvero, io li scassavo a tutti quanti. Fino a 400 persone hanno abbuscato lì. Ma per il potere, ricordati, ci vogliono i soldi a papà”.