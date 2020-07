Le piogge hanno portato come al solito al divieto di balneazione in alcune zone del litorale di Rimini Sud e a Cattolica. Le zone dove dal primo pomeriggio di oggi è scattato il divieto di 18 ore sono: Colonnella 1 e Colonnella 2 a Bellariva, Roncasso e Rio Asse Nord a Miramare. A Cattolica, divieto in viale Fiume.