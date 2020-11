RIMINI. “Le responsabilità nell’emergenza sanitaria e l’incapacità di decongestionare i nostri Ospedali”. Le parole del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

Dinnanzi alla seconda ondata dei contagi Covid 19, gli Ospedali della

Provincia di Rimini, sono di nuovo congestionati e a rischio di

saturazione con l’aumento continuo dei pazienti ricoverati e in terapia

intensiva.

L’Ausl ha sprecato mesi preziosi, dall’esperienza vissuta a Marzo e Aprile,

senza prepararsi al ritorno della pandemia.

Ha aspettato la seconda ondata COVID, per approvare e compiere i

lavori di riorganizzazione dei “percorsi protetti” nei Pronto Soccorso di

Rimini, Riccione, Novafeltria, e creare nuovi posti e impianti di terapia

sub-intensiva.

Nel corso della nuova emergenza l’AUSL ha riconvertito i “reparti”

dell’Ospedale di Infermi di Rimini (Medicina 1 e la Chirurgia del Padiglione

Flaminio) e dell’Ospedale Ceccarini di Riccione in aree Covid, spostando il

personale senza una specifica formazione, a scapito delle cure e visite

specialistiche di altri ammalati che sono la maggioranza

Continuano le lunghe “file” di auto al “drive” dell’Ospedale, per

l’esecuzione dei “tamponi” e ritardano i “risultati” per la concentrazione

delle analisi nel Laboratorio Unico di Pievesistina a Cesena.

Per evitare il collasso degli Ospedali, non è stata potenziata l’assistenza

domiciliare, che è rimasta quella dei mesi scorsi, nonostante la

propaganda del Presidente della Regione, Bonaccini, che aveva

sbandierato l’obiettivo del 10% !

Eppure, molti ricoveri in Ospedale potrebbero essere evitati con

l’utilizzo delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), varate

con il Decreto Cura Italia, già il 17 marzo scorso.

Le USCA, attivate dai medici di medicina generale, intervengono

rapidamente sui sospetti o contagiati dal Covid 19, per eseguire il

tampone, l’ecografia polmonare, misurare l’ossigenazione, consegnare i

farmaci, controllare l’andamento della cura.

La tempestività dell’intervento consente di accertare il contagio del

virus, e di somministrare precocemente la cura al paziente,

consentendogli di frenare l’infiammazione polmonare e di beneficiare a

casa di una maggiore tranquillità psicologica.

Con riferimento alla nostra interrogazione di giovedi scorso, le USCA

operanti nel territorio della Provincia di Rimini sono solo 9, costituite da

1 medico, supportato nella preparazione da un infermiere e da un

operatore socio sanitario.

Il numero per essere considerato “sufficiente”, dovrebbe essere

“modulato” in base alle richieste di intervento dei medici di medicina

generale.

Purtroppo, risulterebbero solo una ventina le visite giornaliere

effettuate attualmente dalle Usca. .

L’impiego delle Usca e la cura del virus a casa, secondo le esperienze in

altre città, è compatibile nel 95% dei casi, in particolare per gli anziani.

Le Usca sono centrali nella cura Covid e non richiedono una tecnologia

costosa, come il ricorso alle terapie intensive.

I malati di Covid si possono curare a casa, l’ospedale rimane l’estrema

“ratio”.

Con adeguata programmazione e organizzazione, a seguito

dell’esperienza vissuta a primavera, poteva essere evitato l’attuale

congestionamento degli Ospedali, che pone in serie difficoltà la

diagnostica e la cura di altre patologie.

Gioenzo Renzi

Capo Gruppo Consigliare di FDI