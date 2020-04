Rimini. Le sfide degli operatori turistici: il questionario che ‘fotografa’ la voglia di ripartenza degli imprenditori della Riviera

Le imprese del turismo sono pronte a ripartire? Le misure messe in campo dal Governo soddisfano gli operatori? Quali sono le perdite stimate? Quali invece gli investimenti da compiere e gli strumenti da adottare per rilanciare il comparto dell’accoglienza? Sono queste le domande a cui cerca di dare una risposta il questionario dedicato alle sfide che attendono gli operatori turistici della Romagna a partire dalle prossime settimane, quando il lockdown sarà terminato. A promuovere l’iniziativa, che mira a tastare il polso del mondo imprenditoriale romagnolo alla vigilia ormai della cosiddetta ‘fase 2’, sono Martina Ferrini e Debora Casoli, due ragazze di Rimini e provincia, rispettivamente project manager esperta in europrogettazione e docente di imprenditorialità e marketing, da sempre coinvolta nelle attività di famiglia operanti nel settore turistico, appassionate di ambiente e turismo. “In questa situazione di emergenza – spiegano – abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze per supportare e dare voce agli imprenditori che operano della Riviera Romagnola con l’ambizione di poter apportare un contributo importante al territorio in cui viviamo e operiamo, attraverso la tracciatura reale di come gli imprenditori e chi opera direttamente o indirettamente nel settore turistico sta fronteggiando e pensa di affrontare questa emergenza.

“L’obiettivo della nostra iniziativa – aggiungono – è quello di ottenere una visione aggregata delle aspettative e delle esigenze degli imprenditori che si trovano in difficoltà in questo momento di emergenza. Attraverso il sondaggio analizzeremo i dati, evidenzieremo le richieste comuni e valuteremo le idee che emergeranno, in modo tale da poterle divulgare e dare visibilità alle necessità e alle proposte che verranno segnalate, sia a mezzo social che stampa. Crediamo che tutto questo possa essere utile per fare in modo che gli imprenditori del settore siano rappresentati in questo momento di difficoltà e possano partecipare attivamente alla pianificazione della ripresa economica”.