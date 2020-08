Rimini. Le telecamere di Rai 2 a Rimini per “E la chiamano estate”

Questa sera, mercoledì 26 agosto su Rai2, Federico Quaranta, accompagnato da Manila Nazzaro, parte da Rimini per raccontare come gli italiani trascorrono le vacanze e per conoscere le località meravigliose della Romagna.

Si parte da Rimini, città simbolo delle vacanze romagnole e città natale di Federico Fellini, più che mai “presente” in città nel centenario della sua nascita. Il conduttore vestirà i panni del viaggiatore curioso e attento alle tradizioni e alle culture locali ma anche sensibile alle straordinarie bellezze del nostro territorio. Dopo una passeggiata in centro storico fra piazza sull’acqua, Ponte di Tiberio, Borgo San Giuliano, Castel Sismondo, Teatro Galli, Arco d’Augusto e Tempio Malatestiano, ci si concederà un po’ di divertimento e relax. Tra spiagge, monumenti e buon cibo, Federico girerà la città, in bicicletta, in compagnia dell’allenatore della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani.

Non mancheranno incursioni fuori Rimini: a Riccione, con Manila che racconterà le vie dello shopping e della vita notturna. E ancora: un’incursione a San Marino, la più antica Repubblica del mondo, tra storia, leggende e vedute mozzafiato. Sarà poi la volta di Cesenatico, dove Federico Quaranta incontrerà una famiglia simbolo della Romagna e del liscio italiano: i Casadei. Ultima tappa a Cervia, per raccontare le saline e le terme.

La puntata va in onda in seconda serata alle 23.05 su Rai2.