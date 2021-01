«Abbiamo un settore, come quello della cooperazione sociale, dove siamo a corto di personale. Ci mancano gli infermieri: 1.500 in Emilia-Romagna, e dai 200 ai 300 in orbita Legacoop». Il presidente di Legacoop Emilia – Romagna, Giovanni Monti, indica la via del lavoro per la cooperazione regionale e le prospettive per il 2021.