Rimini. L’Emilia-Romagna punta tutto o quasi sull’estate, per svoltare nella ripartenza post-Covid

L’Emilia-Romagna punta tutto o quasi sull’estate, per svoltare nella ripartenza post-Covid. L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, riscontra già “moltissime prenotazioni per luglio e agosto, da tutto esaurito o quasi, su riviera e Appennino. È un raggio di luce in fondo a questo tunnel. Giugno per ora va un po’ meno, ma sono molto fiducioso”.

Corsini ne parla illustrando il nuovo accordo sulla Destinazione turistica dei territori di Bologna e Modena, dopo qualche anno di ‘campanili’ sulla semplice convenzione, appena varato sempre in chiave rilancio. “È una novità – dice Corsini sulla Destinazione bolognese-modenese – di grande positività, che ci darà nella ripartenza post-Covid una spinta ulteriore per riprendere la crescita virtuosa delle presenze turistiche regionali, per il momento parzialmente sospesa. Attraverso il turismo, anche se non solo, la Regione giocherà un ruolo da protagonista”.

(Lud/ Dire)