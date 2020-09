Alcuni cittadini hanno inviato una lettera al Comune di Rimini:

“Siamo chiedere con la presente di tutelare la spiaggia libera riminese che si trova al confine con Riccione, dietro alla colonia ‘bolognese’, in prossimità di viale Gabriele D’Annunzio – scrivono -. In questa spiaggia si è formata in maniera spontanea una duna naturale ricca di biodiversità. Chiediamo quindi che venga tutelata e preservata”.