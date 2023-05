Rimini. Libri da queste parti: sabato 13 maggio alle 17 Marco Boscolo e Sara Urbani

Condividi l'articolo

Presentano “Rimini e le terre malatestiane una guida” in dialogo con Michela Cesarini

LIBRI DA QUESTE PARTI 2023

EDIZIONE SPECIALE PER IL MAGGIO DEI LIBRI

“La forza delle parole”

Biblioteca Gambalunga | sabato 13 maggio Sala della Cineteca | ore 17 Rimini via Gambalunga 27

Marco Boscolo e Sara Urbani presentano

Rimini e le terre malatestiane una guida (Odòs, 2023)

in dialogo con Michela Cesarini

L’appuntamento di “Libri da queste parti” di sabato 13 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Gambalunga (sala della Cineteca, via Gambalunga 27) sarà dedicato alla presentazione dell’ultima guida turistica di Rimini pubblicata pochi mesi fa dalla Odòs, libreria editrice specializzata che si pone l’ambizioso obiettivo di suggerire al turista e al viaggiatore consigli e proposte per viaggi verso mete italiane ed europee secondo un’originale cifra narrativa.

“Abbiamo scritto Rimini e le terre malatestiane una guida” – raccontano gli autori – “perché volevamo scavare oltre gli stereotipi balneari e scoprire gli immensi tesori che la città e il suo territorio possono offrire a chi viaggia con gli occhi della curiosità ben aperti. Infatti, Rimini non si limita alla teoria variopinta di ombrelloni ferragostani, ma offre una preziosa trama urbanistica che dall’antica Roma attraversa il Rinascimento e arriva fino al Novecento. E poi ci sono le sinuose colline dell’entroterra che racchiudono prelibatezze enogastronomiche accompagnate dal profumo della storia, questa infatti era la culla dei Malatesta e non solo… Per restituire la complessità di questo territorio abbiamo chiesto ad alcune personalità contemporanee di spicco, riminesi di nascita o di adozione, di condividere con noi i loro “luoghi del cuore”: la guida è quindi impreziosita dalle Top5 di Fabio Fiori, Roberto Grassilli, Isabella Leardini, Michele Marziani e Gino Vignali. Possiamo così camminare idealmente a braccetto con loro per scoprire alcuni scorci particolarmente evocativi di Rimini e delle terre malatestiane, leggendone l’anima profonda attraverso i loro occhi e le loro parole. Come tutte le guide incentro di Odòs, anche questa nasce per le persone innamorate dell’Italia migliore e della bellezza che si trova nel magico mix fra arte, cultura e natura”.

La presentazione sarà condotta in dialogo con la storica dell’arte Michela Cesarini, che da tempo coniuga la ricerca storico-artistica con la divulgazione del patrimonio culturale di Rimini e del suo territorio.

Marco Boscolo è un giornalista appassionato di viaggi, la sua curiosità insaziabile lo spinge continuamente a varcare confini. Nato in provincia di Treviso ha dedicato alla sua città una guida ed è autore (con Elisabetta Tola) di un libro su agricoltura e cambiamento climatico.

Sara Urbani approda a Bologna da Udine, passando per Trieste, Saint Andrews, Dublino e Milano. Come redattrice scientifica cura testi scolastici e in pratica da anni vive letteralmente immersa nei libri. Assieme a Marco Boscolo ha scritto anche Bologna, una guida.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: [email protected]

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

mercoledì 24 maggio, Sala della Cineteca, ore 17,30 Enrico Brizzi Enzo. Il sogno di un ragazzo, HarperCollins, 2023 in dialogo con Annamaria Gradara.

giovedì 25 maggio, Sala della Cineteca, ore 17,30 Silvia Sanchini Riportando tutto a casa. Viaggi, storie, incontri nel mondo dell’educazione e del sociale, Bookabook, 2022 in dialogo con Cristina Gambini e Silvia Forasassi.

Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.bibliotecagambalunga.it https://www.facebook.com/bibliotecagambalungarimini/