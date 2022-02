Rimini. Liceo Classico Dante Alighieri. 10 febbraio: giorno del ricordo

Condividi l'articolo

Dal 2004, per decisione del Parlamento italiano, il 10 Febbraio è dedicato alla celebrazione del “Giorno

del ricordo” in memoria dei martiri delle foibe, le voragini carsiche in cui, alla fine della Seconda guerra

mondiale, vennero gettati migliaia di Italiani eliminati dai partigiani comunisti jugoslavi, comandati dal

maresciallo Tito, per realizzare un progetto di “pulizia etnica”, e in memoria anche dei 350.000 esuli

istriani, giuliani e dalmati che dovettero abbandonare le loro terre, ormai divenute territorio jugoslavo (il

10 febbraio 1947 venne appunto firmato a Parigi il Trattato di pace tra gli Italiani e gli Alleati), per rientrare

in Italia: l’ultima nave di profughi partì dall’Istria il 20 marzo 1947 (si trattava del piroscafo Toscana in

partenza da Pola).

In una intervista rilasciata al “Resto del Carlino” la scrittrice Anna Maria Mori, autrice del libro Nata in

Istria, costretta all’esilio all’età di 11 anni, ha dichiarato:

“Chi è rimasto è stato testimone di un violento cambiamento: si voleva che non rimanesse traccia d’Italia

né d’Italiani, facendo sparire perfino i nomi originari dei luoghi, delle strade e delle persone. (…) La chiave

di tutto è l’odio etnico, lo stesso che ha fatto scoppiare la guerra nella ex Jugoslavia”.

Ricordare significa allora non appena richiamare alla mente, ma rimettere nel proprio cuore un

atteggiamento vero: di attenzione, rispetto e accoglienza degli altri – condizione basilare per convivere in

pace.

E’ con questa coscienza che in ciascuna classe intendiamo osservare un minuto di silenzio, per partecipare

anche noi, in modo essenziale e sincero, al “Giorno del ricordo”.

Rimini, 10 febbraio 2022

Il Coordinatore Didattico

Prof. Paolo Valentini