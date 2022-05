Rimini. L’imprenditore Focchi nominato Cavaliere del Lavoro

Condividi l'articolo

Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro appena nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono Maurizio Focchi, romagnolo, con l’azienda di famiglia specializzata in edilizia ad alto contenuto tecnologico con base nel Riminese e Valter Alberici, piacentino, attivo con la sua Allied International nel settore del metalmeccanico non solo nel Nord Est ma anche in Cina e Stati Uniti.