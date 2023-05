Rimini. L’imprenditore riminese Devis Paganelli nominato ambasciatore per la pace e i diritti civili

Il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Diplomatic Mission Peace and Prosperity nell’ambito del summit svoltosi a Tirana

Devis Paganelli, imprenditore dello spettacolo, produttore di programmi televisivi nazionali e agente di svariati volti dello spettacolo, è il primo riminese a ricevere l’investitura di ambasciatore per la pace e per i diritti civili dalla Diplomatic Mission Peace and Prosperity, accreditato da Nazioni Unite, NATO e Stati Uniti d’America. La cerimonia di attribuzione del prestigioso riconoscimento si è svolta a Tirana, in Albania, città che dal 20 al 21 maggio ha ospitato due giorni di incontri diplomatici tra rappresentanti governativi e non governativi, promossi da Shefki Hysa, governatore della Diplomatic Mission and Prosperity (DMPP), e da Kasem Bader, fondatore a capo della Universal Peace Council (UPC). La Diplomatic Mission Peace and Prosperity a conclusione del vertice, ha deciso di concedere a mano del governatore Shefki Hysa, il più alto riconoscimento diplomatico ad un italiano originario di Rimini, con una cerimonia che ha attribuito l’investitura ad ambasciatore a Devis Paganelli, per le diverse operazioni mediatiche a supporto di progetti sociali e solidali da lui organizzati negli ultimi vent’anni attraverso i propri format. Su indicazione del consiglio mondiale, gli è stata assegnata anche la rappresentanza ufficiale per l’Italia dove nei prossimi mesi grazie a questa nuova delegazione, verranno avviate una serie di iniziative volte a concretizzare una fitta rete di consiglieri e commissari di pace nel nostro paese. Al termine dell’investitura, il neo ambasciatore Paganelli, ha incontrato i giovani al Forum dei Giovani attivisti di pace “Youth Forum – DMPP” insieme all’Arcivescovo Gino Collica. Contestualmente all’investitura, l’ambasciatore ha omaggiato Hysa e Bader con alcune monete commemorative di Rimini e delle Nazioni Unite. Devis Paganelli: “Sono onorato di aver ricevuto questa prestigiosa investitura ad ambasciatore con ruoli diplomatici importanti e di essere l’italiano che per la prima volta viene riconosciuto quale unico rappresentante italiano nel mondo per l’Italia, in questa missione diplomatica accreditata dalle Nazioni Unite, alla NATO e negli Stati Uniti d’America. Sono già al lavoro con l’interessamento del coordinatore europeo arcivescovo Gino Collica, con il governatore Shefki Hysa e con lo sceicco Kasem Bader, per valutare la pianificazione del primo Summit internazionale di pace DMPP e UPC proprio in Italia e la mia ambizione è quella di portarlo a Rimini o a Roma”.