RIMINI: lite condominiale degenera, condomino prende una katana e ferisce vicino di casa.

Nella giornata di ieri 26 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, con il supporto di quelli della Stazione di Rimini-Viserba, sono intervenuti a Viserbella per sedare una lite condominiale, iniziata per futili motivi e poi degenerata. Difatti uno dei due condomini, un 50enne senza precedenti penali, in preda alla rabbia ha afferrato la katana che teneva nella propria abitazione e affrontava il suo oppositore, un 49enne anch’egli incensurato, colpendolo con un fendente che procurava al malcapitato una piccola lesione alla parte sinistra del petto, senza che fosse messa in pericolo la sua vita. La vittima veniva posta sotto le cure del 118, che lo accompagnavano presso l’ospedale di Rimini; mentre una volta accertati i fatti, i militari si occupavano di sequestrare la katana e denunciare a piede libero il 50enne per lesioni personali aggravate.