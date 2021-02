In tribunale la furiosa lite sul marciapiede tra due transessuali italiane. Una delle due finì all’ospedale per un’irritazione agli occhi causata da uno spray al peperoncino. La rivale è accusata di minacce, lesioni e anche dell’utilizzo del dispositivo urticante ma sostiene tuttavia di essersi solo difesa. La sentenza è prevista per il 10 febbraio.