Rimini. Lite in un bar: intervengono i carabinieri e spunta coltello

Lite in un bar fra il responsabile della cucina e una 34enne di origine brasiliana la quale ha iniziato a urlare ed a scaldarsi eccessivamente, tanto che sul posto sono stati chiamati i carabinieri. Alla vista degli operatori dell’Arma, la donna ha dato ulteriormente in escandescenze, finendo arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. É stata inoltre denunciata per le ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale, a causa degli insulti rivolti ai carabinieri, e per porto d’armi: in Caserma infatti ha perso un coltello dalla propria borsa.