Rimini. Litiga con la ex, rompe l’acquario e si recide i tendini. Poi l’arresto

Un violento episodio si è verificato quando un uomo è andato a casa della sua ex fidanzata per prendere i suoi ultimi oggetti personali. Durante una discussione sul motivo della fine della loro relazione, entrambi hanno subito ferite e sono stati portati in pronto soccorso. La donna ha riportato lividi sul viso e ha subito due morsi, uno al dito e uno all’avambraccio. L’uomo, invece, ha subito una grave ferita che ha causato una grande perdita di sangue: ha frantumato un acquario con un colpo e si è reciso i tendini del braccio. È stato portato d’urgenza in sala operatoria e successivamente arrestato dai carabinieri con l’accusa di violazione di domicilio aggravata, ma non di lesioni. Fino a ieri mattina, la donna non aveva presentato alcuna denuncia per lesioni e la Procura della Repubblica aveva solo il referto medico con una prognosi di 5 giorni come prova.

Restano ancora molti interrogativi da chiarire in questa vicenda. Differenza di età tra i protagonisti, con la donna di 43 anni e l’uomo di 29 anni. Durante l’udienza di convalida, l’uomo ha sostenuto di aver avuto una relazione breve e tumultuosa, iniziata a giugno 2022 e terminata lo scorso aprile. Ha affermato che il motivo della rottura era la gelosia ossessiva della donna, che lo tormentava in modo evidente seguendolo al lavoro o aspettandolo fuori dalla palestra. Quando non riusciva a trovarlo, faceva chiamare i parenti per cercare informazioni su di lui. Questi comportamenti hanno portato alla decisione di porre fine alla loro relazione. Alcuni messaggi intimi su WhatsApp, forniti dall’uomo, sembrano suggerire che la donna non accettasse la fine del rapporto, ma non hanno fatto cambiare idea all’uomo.

Sabato scorso, l’uomo ha cercato la donna non per riconciliarsi, ma per prendere accordi per recuperare i suoi oggetti personali. Hanno concordato di vedersi a casa della donna alle 14:00, poiché i figli non erano presenti. Quando si sono ritrovati faccia a faccia, si sono scatenate parole troppo accese che hanno portato a una situazione violenta. Secondo la versione dell’uomo, l’acquario non è stato rotto intenzionalmente né durante un tentativo di aggressione verso l’ex fidanzata. Ha affermato di averle dato un pugno durante il culmine della discussione. In ospedale, è stato accompagnato da due vicini di casa che hanno risposto alle sue urla disperate. Poco dopo, i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato presso l’ospedale Infermi.