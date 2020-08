Rimini. Litiga impugnando coltello a serramanico

Rimini: denunciato straniero per possesso armi.

Alle ore 03:00 circa del 31 agosto 2020, i carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Rimini, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino russo 43/enne sorpreso dai Carabinieri con un coltello a serramanico. Lo straniero era stato segnalato da alcuni passanti presso l’utenza del Pronto Intervento, poiché stava animatamente litigando in via XXV Marzo con un suo connazionale. Immediatamente giunti sul posto i militari notavano i due che stavano discutendo ed uno di loro stava impugnando un coltello a serramanico. I militari con le dovute cautele sono riusciti a disarmare l’esagitato, anche se lo stesso, in stato psicofisico alterato per abuso di bevande alcoliche, ha provato a reagire al controllo dei carabinieri con spinte, calci ed insulti. L’arma da taglio rinvenuta e sottoposta a sequestro poteva risultare letale per l’altra persona con cui stava litigando. I motivi alla base dell’alterco sono sconosciuti.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.