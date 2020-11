Rimini. Lo attirano con l’idea di un ‘’festino a luci rosse’’ e poi lo rapinano e ricattano: arrestati dalla Polizia

Lo attirano con l’idea di un ‘’festino a luci rosse’’ e poi lo rapinano e ricattano: arrestati dalla Polizia di Stato un uomo e due donne

Alle ore 22.15 circa del 4.11.2020 mentre una pattuglia della Polizia di Stato percorreva viale Regina Elena, veniva fermata da un uomo che indossava una maglia a brandelli, particolare che non poteva che destare l’attenzione dei poliziotti. Vicino al soggetto, un 53enne della provincia di Forlì, vi era una ragazza, una 24enne indiana, che, nonostante all’apparenza sembrava prestargli aiuto, subito, alla vista della pattuglia della Polizia tentava di darsi alla fuga per eludere il controllo. L’uomo, spaventato e trafelato, riferiva di essere appena stato rapinato da un soggetto all’interno di una camera di un residence poco distante.

Capita la gravità della situazione, 2 equipaggi di volante si portavano prontamente in ausilio dei colleghi. Il 53enne riferiva al primo equipaggio intervenuto che poco prima si era portato unitamente alla ragazza in sua compagnia, presso l’alloggio di quest’ultima in un residence di via Cirene. Una volta all’interno ad attendere la coppia vi era una seconda ragazza, una 19enne marocchina, insieme alla quale si portavano nella camera da letto per un incontro intimo. Dalla ricostruzione effettuata dai poliziotti è emerso che mentre le due ragazze seminude invitavano l’uomo a spogliarsi, d’improvviso faceva ingresso nell’abitazione un 19enne marocchino che, impugnando un coltello in acciaio da cucina, urlando, lo minacciava di non toccare le ragazze e nel frattempo gli prendeva il portafogli dai pantaloni appoggiati su di una sedia contenente la somma di 200€. Dopo averlo ulteriormente intimorito facendogli a brandelli la maglietta con il coltello, lo allontanava dall’abitazione intimandogli di portargli altri soldi il giorno seguente poiché sapeva dove abitava.

In tale occasione oltre a minacciarlo con l’arma, lo schiaffeggiava al volto e fingeva di cacciare anche la ragazza con cui era salito, la 24enne indiana, palesando una scenata di gelosia verso quest’ultima.

La ragazza, scesa in strada con il 53enne, appena vista la macchina della Polizia tentava di darsi alla fuga mentre l’uomo intimorito si dimenava per attirare l’attenzione dei poliziotti.

La 24enne, nonostante la repentina fuga per eludere il controllo di polizia veniva prontamente fermata dall’equipaggio della polizia intervenuto.