RIMINI. Lo conosce in chat e lo accoglie in casa. Picchiata e stuprata, salvata dalla polizia

«Vorrei dire a tutte le donne che si trovano in una situazione come la mia di denunciare subito le violenze dei loro compagni e non fare come me che, per paura, ho aspettato tanto, subendo botte, tante botte e umiliazioni: ho visto la morte in faccia, se sono ancora qui lo devo all’intervento della polizia».

Sono le parole della donna che, dopo essere stata picchiata e stuprata, si è liberata dell’uomo che diceva di amarla. Lui, 44enne siciliano, è stato arrestato nel giro di poche settimane.

«Intendo ringraziare pubblicamente gli agenti della seconda sezione della Squadra mobile e in particolare Dario Zammarchi e anche il pubblico ministero Davide Ercolani. Se non fossero intervenuti loro sarei già morta».

L’uomo, l’ha maltrattata per mesi dopo averla conosciuta in una chat ed essersi insediato a casa sua. Il 10 agosto l’ultima violenza subita e l’arrivo della polizia.