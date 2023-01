Rimini. Lo lasciano con ferite alla testa in ospedale e si danno alla fuga: è giallo

Romeno di 39 anni è stato scaricato davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Infermi con delle ferite. Chi l’ha portato è poi scappato: è dunque giallo sulla sua identità. Le evidenti lesioni alla testa hanno fatto subito capire al medico che l’ha visitato la necessità di un suo trasferimento al trauma center del Bufalini: è stato quindi ricoverato in Osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri intanto hanno chiesto l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere all’ingresso del pronto soccorso e ricostruito l’identità e la residenza della vittima. A breve se ne saprà certamente di più.