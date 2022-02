Rimini. Lolli, i giudici d’appello: “Pena inflitta non adeguata”

Condividi l'articolo

“La pena inflitta non è adeguata e congrua al delitto commesso e alla personalità dell’imputato”. Con queste parole i giudici della Corte d’Appello di Bologna chiudono la motivazione della conferma di condanna a 4 anni e sei mesi per Giulio Lolli, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Ma, sottolineano i giudici, “per difetto non è modificabile per il divieto di reformatio in pejus“, non potendo fare altro dunque che confermare la sentenza di primo grado.