Rimini. Lolli in Libia non è stato condannato per terrorismo: ora per lui il processo cambia piega

Processo a Giulio Lolli presso la Corte d’Assise di Roma: prodotto in udienza il dispositivo originale della sentenza con cui il tribunale di Tripoli ha condannato all’ergastolo Lolli. Carcere a vita inflittogli non perché ritenuto un pericoloso terrorista ma perché “si è intromesso in una guerra civile”. Una buona notizia per lui visto che il reato per cui viene processato nella Capitale è proprio quello di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo e al traffico internazionale di armi.