Rimini. L’orco che violentà le nipoti è evaso e scappato in Sudamerica

Era stato condannato per violenza sessuale a otto anni di reclusione ma è evaso dagli arresti domiciliari, prima che la pena diventasse definitiva ed è tornato nel suo Paese d’origine, il Sud America. Lui è un settantenne che viveva nel Riminese e in primo sia in secondo grado era stato riconosciuto colpevole di avere abusato di cinque ragazze sue nipoti, fin da quando erano bambine. Fu arrestato a Rimini alla fine del 2018 sulla base di un’inchiesta di procura e dei carabinieri di Riccione. Dopo sette mesi, trascorsi in carcere, l’uomo aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute, grazie a una corposa documentazione medica, con il parere negativo della procura. Ora, prima che la pena diventasse definitiva e finisse in galera è scappato e riprenderlo sarà tutt’altro che semplice.