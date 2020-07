Rimini. L’Ordine dei medici: sì alla Notte Rosa

Dalla stampa locale arriva un segnale di forte ottimismo per la Notte Rosa, evento in programma dal 3 al 9 agosto. Questa infatti l’opinione del presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Rimini, Maurizio Grossi: “La Settimana Rosa è un segnale di ottimismo, rappresenta la voglia di tornare a vivere e stare insieme, nonostante tutte le limitazioni che la malattia ci impone. Non mi sento dire che non è opportuno fare la Settimana Rosa, anche perché allora non dovremmo neanche andare al mare o frequentare locali”. Una bella iniezione di fiducia.