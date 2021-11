Rimini. Lotta tra la vita e la morte la 18enne investita in bicicletta

Condividi l'articolo

Lotta tra la vita e la morte la 18enne che stava raggiungendo la fermata dell’autobus per andare a scuola guida, quando è rimasta vittima di un incidente stradale. La ragazzina è ricoverata da venerdì sera in condizioni disperate nel reparto di Terapia intensiva del Bufalini dove è arrivata con l’elicottero di Bologna soccorso. È stata investita da una delle due auto che si sono scontrate all’altezza di via Lotti, laterale di via Verenin Grazia, strada dove abita con la famiglia e il fratello più giovane in sua compagnia al momento dello schianto. Intanto i conducenti – della Stilo, che percorreva via Verenin Grazia con direzione monte mare e pare stesse iniziando la svolta per entrare in via Lotti, e quello del Crysler Voyager, che procedeva in senso opposto, due riminesi di 46 e 51 anni – sono stati sottoposti come da prassi al test con l’etilometro, risultato negativo.