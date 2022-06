RIMINI. “Love Me or Leave Me”: l’omaggio a Nina Simone apre il viaggio di Percuotere la mente 2022

Percuotere la mente, la sezione che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea, che torna ad accompagnare l’estate riminese dopo due anni di stop. L’esordio della nuova stagione di concerti è affidato all’Italian Jazz Orchestra, diretta da Fabio Petretti, con special guests la cantante Maria Pia De Vito e il trombettista Flavio Boltro che domani sera, 29 giugno (ore 21.15), saliranno sul palcoscenico della Corte degli Agostiniani per uno speciale omaggio a Nina Simone. Il concerto è inserito nel festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.

“Love Me or Leave Me”, nuova produzione originale dell’Italian Jazz Orchestra, è quindi un tributo a una delle voci che più hanno segnato il ventesimo secolo. Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorreranno immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste di Nina Simone, per una scenografia in movimento.

Jazz Network, tel. 0544 405666, info@jazznetwork.it, www.crossroads-it.org.

Prevendite:

Corte degli Agostiniani, Via Cairoli 42.

Biglietteria serale dalle ore 19.30, tel. 338 2273423.

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org