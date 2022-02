RIMINI. “Luci spente”: anche Castel Sismondo ieri sera al buio per richiamare l’attenzione del Governo sui rincari delle bollette

Condividi l'articolo

Anche Rimini ha aderito alla campagna “Luci spente” lanciata da Anci.

Ieri sera per circa mezz’ora Castel Sismondo è rimasto al buio come atto di sensibilizzazione contro il rincaro dei costi dell’energia.

Rimini, insieme a circa 3mila comuni in tutta Italia, ha così aderito alla campagna lanciata da Anci “Luci spente”, spegnendo l’illuminazione di un monumento simbolo della città.

Trenta minuti di buio per accendere l’attenzione del Governo sul ‘caro bollette’ e le pesanti conseguenze che questi aumenti rischiano di avere su famiglie, imprese, enti locali.