Rimini. Lunedì avranno luogo i funerali dell’avvocatessa Raffaella Cassandrini

Lunedì avranno luogo i funerali dell’avvocatessa Raffaella Cassandrini venuta a mancare lo scorso 2 maggio a soli 64 anni. “Una presenza – scrivono i suoi colleghi – che nel solco tracciato dal suo esordio, rappresentò il preludio per la emancipazione della donna in toga e ne consacrò il ruolo come protagonista assoluta di un cammino che una moltitudine di avvocate ha potuto percorrere con pari dignità e prestigio dopo di lei“. Una bella persona, amata e stimata da tutti, non solo nell’ambiente di lavoro. Per questo il vuoto che lascia è ancora più profondo. Giornaledirimini si unisce al cordoglio di parenti e amici.