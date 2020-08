Rimini. Lupi, ennesimo attacco a un allevamento

“Come quelli provocati dai cinghiali, ora anche anche i danni in campagna causati dagli attacchi dei lupi sono praticamente all’ordine del giorno”. A denunciarlo, dopo l’ennesimo attacco ad un allevamento, è Coldiretti Rimini. “Gli allevamenti sono costantemente sotto attacco – afferma dopo il recente raid messo a segno dai lupi ai danni dell’azienda agricola di Zani Monica a Maiolo, il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi – e nel caso dell’azienda Zani sottolineo che i predatori sono entrati in azione in pieno giorno aggredendo un gregge e uccidendo una pecora. La stessa impresa, peraltro, aveva subito un altro attacco il 7 agosto scorso conclusosi, anche in quel caso, con l’uccisione di una pecora. Tutto ciò evidenzia come il lavoro dei pastori e degli allevatori, per via della presenza sempre più massiccia dei selvatici, sia notevolmente cambiato divenendo ancora più complesso e oneroso”.

foto generica e d’archivio