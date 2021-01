Rimini. Lupo cecoslovacco aggredisce meticcio: padrona finisce in pronto soccorso per salvarlo

Un avvocato riminese si è buttata a terra tra i due cani per salvare il suo che ha rischiato di essere con tutta probabilità ucciso da un Lupo cecoslovacco. Grazie all’intervento della sua padrona il setter meticcio, se l’è cavata solo con un morso sul muso a pochi millimetri dall’occhio. La donna dal canto suo ha riportato escoriazioni e contusioni a spalla, braccio e anca sinistri, per i quali il Pronto soccorso le ha indicato sette giorni di prognosi. Il proprietario del cane lupo, invece, dopo aver assistito all’aggressione e alla caduta della donna, si è allontanato sulla sua bicicletta. La donna, preoccupata per le condizioni di salute del cane, lancia quindi un appello al padrone del Lupo cecoslovacco. “Lo invito a farsi avanti, vorrei solo sapere se il mio Lucky rischia di contrarre qualche malattia o infezione per via del morso”.