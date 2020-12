Rimini. M.I.O. NON SI FERMA! CONTRO IL GOVERNO DELLA SCORRETTEZZA, DELLA BUGIA E DEL DISCRIMINE!

M.I.O. NON SI FERMA! CONTRO IL GOVERNO DELLA SCORRETTEZZA, DELLA BUGIA E DEL DISCRIMINE!

Sabato 12 Dicembre alle ore 17 saremo nuovamente in piazza Cavour.

In piazza Cavour a Rimini, Sabato 12 Dicembre il Responsabile Regionale di M.I.O. Emilia Romagna Lucio Paesani avrà con se sul palco un ospite d’eccezione: il Professor Diego Fusaro, saggista e brillante opinionista televisivo. Un’ottima occasione per far acquisti di qualità dai piccoli commercianti del centro storico della nostra città, bere un aperitivo o un the caldo nei nostri bar, ed ascoltare la brillante dialettica di Diego Fusaro.

Il filosofo ci aiuterà a capire il perché di provvedimenti governativi, che oramai è acclarato, appaiono come un insopportabile discrimine perpetrato su coefficienti iniqui quale il censo, affiancato immotivatamente alla parola scienza, ma tali da rimanere sempre e comunque illogici! Se non li possiamo ritenere illogici allora come spiegare diversamente il perché di un’aereo low cost che opera capienza completa ed un pullman, di contro, a capienza ridotta del 50%, o meglio ancora non si giustificherebbe il fatto che un ristorante può servire 30 coperti a pranzo ma non la sera.

“ Intanto la nostra denuncia “BUGIARDI” è arrivata in Parlamento” – dichiara Lucio Paesani – “ Non ci aspettiamo verità da chi ha fatto della menzogna e del rinnegare ogni parola d’ordine espressa in campagna elettorale un metodo di azione politica! Sappiamo però, che calpestare la povera gente, far fallire chi ha risparmiato una vita per la sua piccola impresa, solo per intorbidire le acque con l’utilizzo di capri espiatori, necessari a coprire solo l’incapacità e la vacuità di un’azione di contrasto al virus fallimentare, meriterebbe un processo per alto tradimento. “

Siete tutti invitati, e daremo parola a chiunque volesse denunciare il menefreghismo governativo contro qualsiasi categoria!

Noi NON CI FERMIAMO!

Ufficio Stampa M.I.O. Emilia Romagna

