Rimini. Magare predice guai alle vittime per spillare soldi: denunciata per estorsione

Denunciata una sedicente cartomante che ha spillato centinaia per liberare dal malocchio la sua vittima. Protagonista una trapanese di 32 anni che i carabinieri di Novafeltria hanno pizzicato e denunciato per estorsione. L’ultima delle molte vittime si è infatti rivolta alle divise dopo la “maga” avrebbe preteso 100 euro, per poi aumentare tanto le cifre e “minacciare” in caso di mancato pagamento ovvero mali tremendi. Numerose le vittime finite nella rete della fattucchiera che tuttavia dopo tanti mali ipotizzati contro gli altri, a finire nei guai a quanto pare è stata lei.