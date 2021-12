Rimini. Malata vuole sposare solo uomo dell’est Europa: scatta denuncia per circonvenzione di incapace

Accusato del reato di circonvenzione di incapace un muratore romeno di 47 anni è stato raggiunto da un provvedimento di limitazione della libertà che gli impedisce di avvicinarsi alla “fidanzata” ad una distanza minima di mezzo chilometro. E la presunta vittima, la “fidanzata” appunto, è una invalida civile all’80 per cento, affetta da psicosi di tipo schizoaffettivo vivendo nella ricerca spasmodica di una relazione sentimentale stabile. In questo caso la donna voleva che l’uomo della sua vita venisse solo ed esclusivamente dall’est Europa. Una malattia certamente non comune. Fatto sta che quando i parenti hanno compreso quello che stava accadendo sono corsi ai ripari rivolgendosi ai carabinieri, tanto più che il muratore aveva convinto la donna a smettere di prendere i farmaci prescritti per controllare la sua patologia.